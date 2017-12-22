أردوغان: تصويت الأمم المتحدة أظهر مجدداً أن "العالم أكبر من خمسة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قرار التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، حول مشروع القرار الداعم للقدس في الأمم المتحدة، أظهر مرة أخرى أن العالم أكبر من خمسة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الجمعة، في الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية على مستوى الولايات.

وأضاف أردوغان أن التصويت أظهر أن العالم أكبر من خمسة، كما أنه أكبر بكثير من دولة واحدة (يقصد الولايات المتحدة).

وأشار أردوغان إلى أن الأمم المتحدة أظهرت عدم شرعية الخطوة الأمريكية بشأن القدس أمام الرأي العام العالمي.

وتابع أردوغان مخاطباً واشنطن " إسرائيل و5 أو 6 دول أخرى على شاكلتها، تقف إلى جانبكم.. مقابل ذلك شاهدتم وقوف 128 دولة في وجهكم.

وأضاف أردوغان " كنا نتوقع موافقة ما بين 160 و190 دولة ولكن البيت الأبيض هرع إلى الهواتف وهدّد بشكل صريح الدول واحدة تلو الأخرى."

وهنأ أردوغان كافة الدول التي صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن القدس.

وانتقد أردوغان انتهاكات الجيش الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الأطفال في فلسطين قائلاً إن ما يفعله هؤلاء هو الإرهاب بعينه.