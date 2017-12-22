أستانة 8.. توافق على مجموعة عمل لملف المعتقلين وفيتو تركي على "ب ي د" الإرهابي

اجتمع الوفد الدبلوماسي التركي المشارك في محادثات أستانة 8 بوفد المعارضة السورية العسكرية، صباح اليوم الجمعة، وبحث الجانبان المواضيع المدرجة على جدول أعمال المحادثات، وخصوصاً ملف المعتقلين، وسط معلومات عن توصل المشاركين إلى اتفاق على تشكيل مجموعة عمل للعمل على هذا الملف.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات، أنه تم تشكيل مجموعة عمل فيما يتعلق بملف المعتقلين، رغم رفض النظام التوافق عليه، ونتيجة للمشاورات والمفاوضات، تم التفاهم على تشكيل مجموعة العمل.

وأردفت المصادر أن مجموعة العمل حول المعتقلين ستكثف لقاءاتها التقنية بشكل كبير، قبيل أستانة 9، المزمع عقدها في منتصف شباط/فبراير المقبل.

كما لفتت إلى أنه سيتم توقيع وثيقة تشكيل مجموعة العمل، مع وثيقة إزالة الألغام من المناطق التاريخية، وسيتم إعلان ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر اليوم.

وفي نفس السياق، طالب وفد المعارضة السورية بالتركيز على حصول تقدم جوهري بملف المعتقلين بشكل أساسي، وقال رئيس الوفد، أحمد طعمة: إن "أهم موضوع بالنسبة إلينا هو ملف المعتقلين. يجب تفعيل اتفاقية المعتقلين وأن يكون الجوهر الأساسي لهذه الجولة".

ودعا طعمة إلى الضغط على النظام والدول الضامنة الأخرى لـ "الالتزام الكامل باتفاقية خفض التصعيد تحديداً في إدلب والغوطة بريف دمشق"، معتبراً أن هذه الاتفاقية تتعلق بسلامة وأمن ملايين السوريين.

من جهته، أكد الوفد التركي الذي يرأسه مستشار وزير الخارجية "سيدات أونال" وقوف بلاده إلى جانب المعارضة السورية بصفتها ضامناً لها في أستانة، وقدم شرحاً عن المشاورات التي تمت مع بقية الدول المشاركة في المحادثات، من أجل الوصول إلى نتائج حقيقية وبناءة تسهم بتحسن أوضاع المدنيين من خلال إدخال المساعدات الإنسانية.

كما عبّر رئيس الوفد التركي عن انزعاجه من الخروقات التي تقوم بها قوات النظام، مشدداً على أنه نقل ذلك إلى بقية الأطراف الضامنة للنظام والضغط عليهم لإنهاء هذه المأساة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر واسعة الاطلاع أن تركيا وضعت "فيتو" على مشاركة تنظيم "ب ي د" الإرهابي، في مؤتمر الحوار السوري، المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية نهاية الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر أن المؤتمر سيعقد في 29-30 كانون الثاني/ يناير المقبل، وأن الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، تقدمت بلوائح خلال اجتماعات أستانة حول المشاركين في المؤتمر، ويجري العمل على تقييمها.

ولفتت المصادر إلى أن تركيا اقترحت دعوة المجلس الوطني الكردي، الذي ليس له علاقة بأنشطة إرهابية، ويعتبر الممثل الشرعي لأبناء المنطقة، إلى مؤتمر سوتشي.

وانطلقت أمس الخميس الجولة الثامنة من محادثات أستانة حول سوريا، بمشاركة وفود من الدول الضامنة الثلاثة، تركيا وروسيا وتركيا، ووفود الأطراف السورية، إضافة إلى وفود من الأمم المتحدة.