أردوغان: سنتحرك مع 128 دولة صوتت لصالح القدس ما لم يتراجع ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعمل مع 128 دولة صوتت في الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس، ومع الدول التي امتنعت عن التصويت، في حال لم يتراجع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن قراره.

وأضاف أردوغان، في حوار مع موقع AllAfrica بث اليوم السبت: "رأيت أن حصْر السيد ترامب الموضوع في القدس خطأ، كان عليه ألا يقع في هذه اللعبة وهذا الفخ. لأنه كما تعلمون هناك قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 1980 موقّع عليه من قبل الولايات المتحدة أيضاً".

وتابع مشدداً "انتهاك واشنطن لهذا القرار رغم توقيعها عليه كان خطأ كبيراً".

وشدد على أن الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها، هي الرجوع إلى الاتفاقية التي تطالب بالعودة إلى حدود عام 1967، والتي تنص على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار أردوغان أن الخطوة التي ينبغي اتخاذها عقب التطورات الأخيرة، هي الوقوف مع السلام وحل الدولتين، وليس مع الاضطراب في الشرق الأوسط، وإلا فإن "الإنسانية ستحمل المسؤولية لترامب وإسرائيل".