إسرائيل تُحاكم 3 أتراك اعتقلتهم الجمعة في المسجد الأقصى

تعقد السلطات الإسرائيلية جلسة قضائية، مساء اليوم السبت، بهدف محاكمة 3 مواطنين أتراك اعتقلتهم في المسجد الأقصى، أمس الجمعة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية "آدم كوج"، في "طريق الواد" بالقدس المحتلة والذي يضم المسجد الأقصى، بعد صلاة الجمعة، و"عبد الله قزل إرمق" و"محمد قرغيلي" بعد صلاة المغرب.

وقال المحامي "عمير أحمد"، الذي أوكله قسم الدفاع المدني بوزارة العدل الإسرائيلية، للأناضول، إن "كوج" متهم بـ"الإخلال بالنظام العام والمشاركة في مظاهرة غير قانونية".

وأشار المحامي إلى أن "قزل إرمق" و"قرغيلي" معتقلان بتهمة "ضرب الشرطة الإسرائيلية ومقاومتها".

وأوضح أن الأتراك المعتقلين سيمثلون أمام المحكمة مساء اليوم السبت، وأن الشرطة تواصل تحقيقاتها معهم في الوقت الراهن.

ويحمل "قزل إرمق" و"قرغيلي" الجنسية البلجيكية إلى جانب التركية، وتعمل البعثتان التركية والبلجيكية على متابعة الإجراءات الإسرائيلية بحقهما.

ورفع متظاهرون فلسطينيون وأتراك، الجمعة، في باحات المسجد الأقصى، صور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مظاهرة شارك فيها مئات داخل باحات المسجد، رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.