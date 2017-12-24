أردوغان: لم أتخذ قراراً بعد بشأن الاتصال مع ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه من الممكن التواصل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشكل أو بآخر، إلّا أنه لم يتخذ إلى الآن قراراً بهذا الشأن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، بمطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة قبيل توجهه إلى السودان للبدء بجولته الإفريقية التي تشمل 3 دول.

تصريح أردوغان هذا جاء في معرض رده على سؤال حول احتمال اتصاله بالرئيس الأمريكي، عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورغم القرار الأمريكي، أقرت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، بالأغلبية، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يطالب الدول الأعضاء بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة المحتلة.

وحول وجود أتباع تنظيم غولن في بعض البلدان الإفريقية، قال أردوغان: "نحن عازمون على عدم السماح لقطعان القتلة هؤلاء بالإقامة في إفريقيا".

وأضاف أردوغان أنّ أتباع منظمة غولن يستغلون ثروات الأفارقة بحجة تقديم الخدمات التعليمية لهم، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ حقيقة هذه المنظمة ظهرت للعيان ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأشار أردوغان إلى أنّ العديد من الدول الإفريقية طردت عناصر غولن بعد محاولة الانقلاب، وسلمت مدارسهم إلى وقف المعارف التركي.

وعقب المؤتمر الصحفي توجّه أردوغان إلى السودان للبدء بجولته الإفريقية التي تستمر حتّى 27 ديسمبر الجاري، وتشمل أيضًا جمهوريتي تشاد وتونس.