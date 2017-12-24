الرئيس التركي يصل السودان أولى محطات جولته الإفريقية

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في مستهل جولة إفريقية تشمل السودان وتشاد وتونس.

وكان في استقبال أردوغان، لحظة وصوله مع عقيلته أمينة أردوغان إلى مطار الخرطوم الدولي، الرئيس السوداني عمر البشير، وعقيلته وداد بابكر عمر موداوي، إلى جانب السفير التركي لدى السودان عرفان نذير أوغلو، والسفير السوداني لدى أنقرة يوسف الكردفاني.

وأقام الرئيس السوداني عمر البشير لنظيره التركي مراسم استقبال رسمية، فيما قدم أطفال سودانيون باقات الأزهار للرئيس التركي وعقيلته، تعبيراً عن ترحيبهم بالضيوف.

ويرافق أردوغان في جولته رئيس الأركان خلوصي أقار، ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع نور الدين جانيكلي، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والمالية ناجي أغبال، ووزراء آخرون، فضلاً عن عدد كبير من رجال الأعمال.

وتعتبر الخرطوم المحطة الأولى من جولة أردوغان الإفريقية، التي تستمر من 24 وحتى 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتشمل تشاد وتونس أيضاً، فضلًا عن أنها أول زيارة لرئيس تركي إلى السودان منذ استقلاله عام 1956.