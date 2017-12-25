بيان مشترك بين 6 دول كبرى بينها تركيا يؤكد بطلان قرار ترامب حول القدس

وقّع المشاركون في "مؤتمر تحديات مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي"، الذي استضافته العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد، بياناً مشتركاً أكد بطلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس المحتلة، وضرورة التعاون مع تركيا في مسألة تسليمها المشاركين في الانقلاب الفاشل.

وشارك في المؤتمر المذكور رؤساء برلمانات 6 دول كبرى، هي تركيا وباكستان وأفغانستان وروسيا والصين وإيران.

وأكد المشاركون في المؤتمر، عبر بيان مشترك وقعوا عليه، أن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "باطل".

وجددوا التزامهم بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وفي شأن آخر، أكد البيان المشترك، الموقع في إسلام آباد، على ضرورة الوقوف إلى جانب تركيا، وتسليم منفذي المحاولة الانقلابية الفاشلة، منتصف يوليو/تموز 2016، إليها من أجل المثول أمام العدالة.

وبخصوص الأزمة السورية، أعرب البيان عن ارتياحه لنتائج مباحثات أستانة، ووصفها بأنها مباحثات شفافة وحرة ومتكافئة من شأنها حل الأزمة السورية سياسياً، والحد من العنف، وتحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وحول جهود التصدي لتنظيم "داعش"، رحب البيان بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، في مكافحة التنظيم الإرهابي، وأكد ضرورة مواصلة تلك الجهود.

كذلك، تطرق البيان إلى أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند، وأكد ضرورة حلها بالطرق السلمية، وبموجب قرارات الأمم المتحدة، من أجل استدامة السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.