جزيرة قبرص تبدأ عامها الجديد بانتخابات في شطريها التركي والرومي

ستبدأ جمهورية شمال قبرص التركية عامها الجديد بانتخابات عامة مبكرة في 7 يناير/كانون الثاني المقبل، كما سيشهد الشطر الرومي من الجزيرة انتخابات رئاسية في نفس الشهر.

وتظهر استطلاعات الرأي، تقدم الحزب الحاكم الحالي في قبرص التركية، "الوحدة الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء حسين أوز غورغون.

ويبدو أن احتمال تشكيل حكومة ائتلافية وارد مجددا بقوة، مع مشاركة المفاوض السابق قدرت أوز أرساي، في الانتخابات العامة، والذي سبق وحصد 20% من الأصوات في انتخابات الرئاسة.

ويرى مراقبون أن احتمال تشكيل حكومة ائتلافية يسارية بين حزبي "الجمهوري التركي" و"الشعب" وارد أيضا، بحسب النتائج، رغم تقدم "الوحدة الوطنية" اليميني.

أما في الشطر الجنوبي (الرومي) من الجزيرة، فستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 28 يناير/كانون الأول، ويبدو مرشح حزب التعبئة الديمقراطية (يضم محافظين وليبراليين) الزعيم الحالي للشطر الرومي، نيكوس أناستاسياديس، الأوفر حظا، وفق استطلاعات للرأي.

ومن بين الأسماء المنافسة على رئاسة الشطر الجنوبي، ستافروس مالاس، الذي يحظى بتأييد حزب أكيل الشيوعي، ونيكولاس بابادوبولس، مرشح الحزب الديمقراطي.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم أناستاسياديس بفارق ضئيل، على منافسيه، في الجولة الثانية.

وفي حال فوز أناستاسياديس بزعامة الشطر الجنوبي مجددا، فمن المحتمل استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة بين الشطرين في ابريل/نيسان أو مايو/أيار المقبل، إلا أن الجانب التركي بات يرفض مواصلة المفاوضات بصيغة النهايات المفتوحة التي لم تأت بنتيجة منذ نحو نصف قرن، لا سيما بعد فشل الجولة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة بسبب تعنت الشطر الجنوبي.