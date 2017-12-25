من السودان.. أردوغان يدعو ترامب للتراجع عن قرار القدس

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال أردوغان، في كلمة له أمام البرلمان السوداني: "السيد ترامب، إن ما عليك القيام به الآن، هو وضع رأسك بين كفيك، والتفكير في الخطأ الذي ارتكبته".

وأضاف: "لا يمكن لأحد أن ينتظر منا السكوت أمام قتل مسلمي الروهنغيا، والاعتداءات التي تطول الشعب الفلسطيني، والأزمات الإنسانية التي تشهدها سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال، أو الأزمات في الدول المحيطة ببحيرة تشاد".

وتابع متسائلًا: "هل استشار ترامب أحداً؟ لقد قرر ذلك بنفسه، ألم يكن الأجدى به أن يستشير الدول الإسلامية أو العالم المسيحي على الأقل قبل إقدامه على هذا الفعل؟".

وأعرب أردوغان عن انزعاجه إزاء تهديد الولايات المتحدة لدول العالم في حال صوّتوا لصالح مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني للقدس في الأمم المتحدة.

والخميس الماضي، أقرت الأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتاً، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن قمة إسطنبول أظهرت مدى قوة العالم الإسلامي في حال اتحادهم.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقدت منظمة التعاون الإسلامي، قمة طارئة في مدينة إسطنبول، بدعوة من الرئيس أردوغان؛ لبحث تداعيات إعلان الولايات المتحدة في السادس من الشهر نفسه، القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.

واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بنداً، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.