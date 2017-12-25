وفد برلماني تركي في الجزائر في زيارة "عمل وصداقة"

وصل مساء الأحد وفد برلماني تركي إلى الجزائر، في زيارة رسمية تدوم أربعة أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين لبحث التعاون بين برلماني البلدين .

وكان في استقبال الوفد الذي يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي فولكان بوزكر لدى وصوله مطار الجزائر العاصمة الدولي عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري.

وقال بيان للمجلس الشعبي الجزائري، إن الوفد التركي يقوم "بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر تعزيزاً للعلاقات الثنائية في المجال البرلماني".

وأوضح أن الوفد "سيجري، خلال زيارته إلى الجزائر التي تدوم أربعة أيام، لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة والبرلمانيين والسياسيين، كما سيستقبل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة".