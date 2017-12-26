أردوغان يهاجم ضمنياً المسؤولين عن تسعير حرب تقسيم السودان

أنهى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارته إلى السودان، مساء أمس الاثنين، بتغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، وجه فيها انتقاداً شديداً لـ"البعض" بسبب "رؤيتهم لقطرة النفط على أنها أثمن من قطرة الدم"، دون أن يسمي أحد.

وقال أردوغان في تغريدته: "إن المنظور المنحط لدى البعض ورؤيتهم لقطرة النفط على أنها أثمن من قطرة الدم هو منظور يحاول تفرقتنا للحصول على ثرواتنا وتدمير حضاراتنا ولن نستطيع التغلب عليه إلا بترابطنا وتوثيق أخوتنا".

وفي إشارة من أردوغان إلى أن مقصود التغريدة هي الحرب التي شهدها السودان في العقود الماضية والنزاع على آبار النفط السوداني، والأطراف الدولية التي ساهمت في تسعير الحرب التي انتهت بتقسيم البلاد إلى شمال وجنوب، ذيل الرئيس التركي تغريدته بوسم #السودان.

وتأتي تغريدة الرئيس التركي في ختام زيارة إلى السودان بدأها الأحد، وقوبل خلالها بترحيب رسمي وشعبي "تاريخي" لم يحظ به زعيم زار السودان من قبل، وتعد الزيارة الأولى لرئيس تركي للسودان، منذ استقلاله سنة 1956.