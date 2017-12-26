رئيس أركان الجيش التركي يلتقي نظيريه السوداني والقطري في الخرطوم

عقد رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أقار، اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيريه السوداني عماد الدين مصطفى عدوي والقطري غانم بن شاهين الغانم.

وأضاف بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش التركي، أن الجنرال أقار، عقد اجتماعًا ثلاثيًا أمس الاثنين، مع نظيريه السوداني والقطري على هامش مرافقته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الزيارة الرسمية التي يجريها إلى السودان.

وبدأ الرئيس أردوغان زيارة للسودان أمس الأول (الأحد)، ضمن جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى غدًا الأربعاء، يرافقه فيها 200 من رجال الأعمال.

وتطورت العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا حثيثاً بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، وشهدت تحسنًا لافتاً خلال الفترة اللاحقة.

وزيارة أردوغان إلى الخرطوم، وهي الأولى لرئيس تركي للسودان منذ استقلاله 1956، استمرت يومين، قبل أن يغادر الرئيس التركي السودان متوجهًا إلى تشاد ثاني محطات جولته الإفريقية.