أردوغان يضع إكليلاً من الزهور على نصب الشهداء في تونس

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأربعاء، إكليلًا من الزهور على "نصب الشهداء" بتونس.

ومقبرة الشهداء التي تضم النصب تقع بضاحية السيجومي بالعاصمة التونسية‎ وتضم رفات شهداء البلاد خلال النضال ضد الاستعمار الفرنسي (1881-1956).

جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس التركي إلى تونس التي وصلها مساء الثلاثاء، قادمًا من تشاد، ضمن جولة إفريقية، بدأها الأحد الماضي بزيارة تاريخية للسودان.

وغادر أردوغان تونس، مساء اليوم الأربعاء، في ختام جولته الإفريقية التي شملت ايضا كلا من السودان وتشاد.

والتقى الرئيس التركي نظيره التونسي الباجي قائد السبسي في وقت سابق اليوم، وعقدا مؤتمرًا صحفيًا قبل أن يقلد السبسي أردوغان وسام الدولة ويقيم مأدبة طعام على شرف زيارته.

ويؤدي الرئيس التركي زيارته الأولى إلى تونس، بعد زيارتين أجراهما عندما كان رئيسًا للوزراء، الأولى في سبتمبر/ أيلول 2011، والثانية في يونيو/ حزيران 2013.