وزير الدفاع التركي يعلن إنجاز الاتفاق مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، اليوم الأربعاء، أن بلاده أنهت الاتفاق مع روسيا بشكل كامل من أجل شراء 4 بطاريات "إس-400" للدفاع الجوي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين حول إعلان رئيس شركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف، شراء تركيا 4 بطاريات "إس-400" من روسيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقال جانيكلي، الذي يرافق الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارته إلى تونس، إن تركيا ستدفع جزءا من ثمن الصفقة بشكل مباشر، والجزء الآخر سيكون على شكل قروض.

وتعد منظومة صواريخ "إس 400" مضادة لطائرات الإنذار المبكر، وطائرات التشويش، وطائرات الاستطلاع، ومضادة أيضًا للصواريخ البالستية متوسطة المدى.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس أردوغان، توقيع اتفاقية مع روسيا لشراء المنظومة المذكورة، مشيرًا أن بلاده سددت دفعة أولى إلى موسكو.

وستكون تركيا أول بلد في حلف شمال الأطلسي "ناتو" يمتلك منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية المتطورة.