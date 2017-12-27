يلدريم: ولي العهد السعودي يزور تركيا قريباً

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سيجري زيارة قريباً إلى تركيا.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها يلدريم، اليوم الأربعاء، عقب لقائه بن سلمان بالرياض.

وأشار يلدريم إلى أن تركيا والسعودية دولتان محوريتان بالنسبة إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، مؤكداً ضرورة العمل المشترك بينهما من أجل السلام العالمي والإقليمي وليس بالنسبة إليهما فحسب.

وأضاف يلدريم " بحثنا مسائل مثل تطوير تجارتنا الثنائية بشكل أكبر وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية."

وأشار إلى أن هناك تطابقا بنسبة 90% في وجهات نظر البلدين حول قضايا المنطقة وسبل حلها.

والتقى يلدريم في وقت سابق اليوم، التقى يلدريم ولي العهد السعودي بن سلمان في دار الضيافة الملكي بالعاصمة الرياض، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

ووصل يلدريم، في وقت سابق اليوم، العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية لعقد مباحثات مع المسؤولين هناك.

ويرافق يلدريم في زيارته، نائبه هاكان جاوش أوغلو، ووزيرة العمل والضمان الاجتماعي جوليدة صاري أر أوغلو، ووزير الصحة أحمد دميرجان، ونائبا رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، وأوزنور تشاليق.