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تطورات جديدة في قضية اغتيال السفير الروسي بأنقرة

ديلي صباح
إسطنبول
السفير الروسي بأنقرة أندريه كارلوف ويظهر خلفه منفذ عملية الاغتيال مرت ألتن تاش (أسوشيتد برس) السفير الروسي بأنقرة " أندريه كارلوف" ويظهر خلفه منفذ عملية الاغتيال مرت ألتن تاش (أسوشيتد برس)

أمرت محكمة الصلح والجزاء الرابعة بأنقرة بحبس "مصطفى تيمور أوزكان" منظم معرض الصور الذي اغتيل فيه السفير الروسي بأنقرة " أندريه كارلوف" في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016.

وكانت شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة قد ألقت القبض على المذكور في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال السفير الروسي على يد شرطي ينتمي إلى منظمة غولن الإرهابية، ثم أحالته النيابة إلى المحكمة مطالبتة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اغتيل السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، في هجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، على يد شرطي بقوات التدخل السريع في أنقرة، يدعى "مولود مرت ألتن تاش"، اتضح فيما بعد انتمائه إلى منظمة غولن الإرهابية. ولاقت عملية الاغتيال، إدانات واسعة من كل من أنقرة وموسكو وعواصم عربية وغربية كثيرة.

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