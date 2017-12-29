التوقيع النهائي بين روسيا وتركيا على صفقة إس-400

وقع مسؤولون أتراك وروس اتفاقية لتمويل شراء أنقرة نظام الدفاع الجوري الروسي إس 400، بقيمة 2.5 مليار دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

واستكملت إجراءات صفقة بيع روسيا هذا النظام الجوي الصاروخي لتركيا بعد التوقيع اليوم في أنقرة على قرض لشراء أربع بطاريات صواريخ أرض - جو من طراز إس - 400.

قررت تركيا شراء الإس-400 وهي أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في العالم، في أيلول/سبتمبر الماضي بهدف تعزيز احتياجاتها الدفاعية، وبهذا تكون تركيا أول دولة عضوة في حلف الأطلسي تحصل على هذا النظام الدفاعي وهو ما أدى إلى بروز بعض الأصوات الناقدة من قبل أعضاء في الحلف.

لكن مسؤولاً رفيع المستوى في الحلف قال حينئذ إن الدول الأعضاء هي التي تقرر أنواع المعدات العسكرية التي تريد شراءها، مشيرا إلى أن النقطة المهمة بالنسبة للحلف هي أن تتلاءم المعدات العسكرية التي يتم شراؤها مع نظام عمل المعدات التابعة له.

كما أكدت تركيا على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي وقتها على أن علاقات تركيا الطيبة مع روسيا ليست بديلا لعلاقتها مع الغرب، بل مكملة لها.

هذا وتعمل تركيا أيضاً على تعزيز قدراتها الدفاعية الخاصة وإنتاج منظومة دفاع جوي محلية الصنع.

تعتزم تركيا تمويل جزء من الصفقة من خلال قرض روسي. وقال أردوغان لصحفيين إن القرض سيكون بعملة الروبل الروسية.