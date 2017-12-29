بعد حل أزمة التأشيرات.. تشاوش أوغلو يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

جاء ذلك بحسب مصادر دبلوماسية للأناضول، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول فحوى المكالمة.

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد ساعات من إعلان السفارة الأمريكية في أنقرة عن استئناف منح التأشيرات للمواطنين الأتراك، وإعلان مماثل من السفارة التركية في واشنطن.

وبإعلان السفارتين هذا تكون أزمة التأشيرات التي اندلعت بين البلدين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد حلت.

وبررت السفارة الأمريكية في أنقرة قرارها وقتئذ باعتقال السلطات التركية أحد الموظفين الأتراك في القنصلية الأمريكية بإسطنبول، على خلفية صلاته بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية.