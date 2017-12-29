تركيا ترفض تنقيب قبرص الرومية عن النفط والغاز في "المتوسط" بشكل أحادي

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن رفضها لأعمال تنقيب عن النفط والغاز تجريها إدارة قبرص الرومية شرقي البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "استمرار إدارة قبرص الرومية في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بشكل أحادي أمر غير مقبول".

وأشار البيان إلى إصرار إدارة الشطر الجنوبي على التصرف كأنها المالكة الوحيدة للجزيرة المقسمة، في وقت لم يتم التوصل فيه إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة، متجاهلة حقوق القبارصة الأتراك في الموارد الطبيعية بالمنطقة، رغم جميع التحذيرات.

وشدد على أن "تركيا حازمة في حماية حقوقها ومصالحها على الجرف القاري، ومواصلة دعمها لقبرص التركية".



ولفت البيان إلى قيام تركيا بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المختلفة في مناطق الترخيص شرقي البحر الأبيض المتوسط، في إطار رخصة التنقيب الحاصلة عليها من قبل جمهورية قبرص التركية.



وأمس الخميس، أعربت وزارة خارجية جمهورية قبرص التركية، عن رفضها لأعمال تنقيب تجريها جارتها الرومية شرقي البحر المتوسط، من طرف واحد.



وقالت في بيان: "نود أن نذكّر مرة أخرى بأن الشعب القبرصي التركي، الشريك في ملكية الجزيرة (قبرص)، له حقوق متساوية ومشروعة في الموارد الطبيعية للجزيرة".



والعام الماضي، أعلنت إدارة قبرص الرومية، طرحها مناقصة جديدة لمنح ترخيص دولي للتنقيب عن النفط والغاز، في منطقتها الاقتصادية الحصرية المزعومة.



وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، حق القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها، وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية بعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة من طرف واحد.



وتدعو تركيا قبرص الرومية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة.

وتشدد أنقرة على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن النفط والغاز من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب.