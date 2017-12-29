زيارات أردوغان الخارجية خلال 2017 تعادل 4 دورات حول الأرض

بلغت المسافة التي قطعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زياراته الخارجية خلال العام الجاري، 144 ألف كيلومتر، أي ما يعادل 4 دورات حول الأرض تقريبًا.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 35 زيارة إلى 26 بلدًا أجنبيًا خلال عام 2017.

وأجرى أردوغان أولى زياراته إلى القارة السمراء، شملت تنزانيا وموزمبيق ومدغشقر، كما أجرى جولة في الدول العربية شملت البحرين، والسعودية، وقطر.

كما زار الولايات المتحدة الأمريكية مرتين، أولهما كانت في 15 مايو/أيار، التقى خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، فيما كانت زيارته الثانية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وشارك الرئيس التركي، في قمة الـ 13 لزعماء منظمة التعاون الاقتصادي بباكستان، التي عُقدت في مارس/آذار، وأجرى زيارة إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى، والتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وعقب ذلك، زار على التوالي، روسيا والكويت والصين والولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا والسعودية والكويت وقطر والأردن وكازاخستان وإيران وأوكرانيا وصربيا وبولندا وأذربيجان واليونان، والسودان وتشاد وتونس، وأجرى سلسلة مباحثات ولقاءات خلال زياراته.

واستقبل أردوغان رؤساء 10 دول في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة خلال 2017، فيما التقى رؤساء 32 دولة خلال العام، واستقبل رؤساء حكومات 10 دول.

وبلغ مجموع الخطابات، التي ألقاها خلال العام الجاري، في مؤتمرات وقمم محلية ودولية داخل البلاد وخارجها، 42 خطابًا.

وعلى الصعيد الداخلي، أجرى أردوغان 67 زيارة إلى 55 ولاية تركية مختلفة خلال الفترة ذاتها.