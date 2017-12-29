قال سفير تركيا لدى فرنسا، إسماعيل حقّي موسى، إن "بلاده تشعر بسوء نية من حلفائها"، في معرض تقييمه لعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار موسى، في لقاء أجراه السفير التركي مع صحيفة "سود ويست" الفرنسية، إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 2016، إلى اتفاقية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، غير أن الاتحاد لم يفِ إلا بقسم من تعهداته المالية لتركيا.

وأكد أن تركيا نفّذت ما يقع على عاتقها من التزامات حيال مكافحة الهجرة غير الشرعية، في الوقت الذي لم يُعفِ الاتحاد الأوروبي في المقابل المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول، ولم يُحرز أي تقدم في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وأوضح موسى أن تركيا تنتظر إبداء فرنسا التفهم والحوار في هذا الإطار. وأفاد السفير التركي أن بلاده، كنظرائها في الاتحاد الأوروبي، تكافح الإرهاب.

وختم بالقول: "تركيا تريد أن تُفهم جهودها على النحو الصحيح".

يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي وقعا على اتفاقية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية في 2016، وبموجب هذه الاتفاقية، كان يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد استقبال 72 ألف لاجئ في تركيا.

وبحسب تقرير للمفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بلغ عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الاتحاد من تركيا 11 ألف و354 لاجئاً فقط.