وزارة الدفاع التركية تؤكد تحكمها التام بمنظومة اس- 400 الروسية

قالت مستشارية الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع التركية، إن صفقة شراء صواريخ "إس 400" الروسية، تشمل منظومتين، وإن التحكم بها سيكون بيد الجيش التركي بصورة تامة.

وأكدت المستشارية، في بيان، اليوم الجمعة، أن التحكم بالمنظومة سيكون بيد القوات المسلحة التركية، بشكل تام.

وأشارت أن أنظمة التعرف على الأجسام الصديقة والمعادية في المنظومة، سيتم "تتريكها" بخبرات محلية.

وذكرت المستشارية ، أن تسليم الشحنة الأولى، من المخطط أن يتم في الربع الأول من 2020.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تشمل التعاون والتطوير المشترك، بهدف نقل هذه التكنولوجيا إلى تركيا.

ودعت المستشارية إلى عدم الاكتراث للشائعات التي تتداولها وسائل إعلام حول تفاصيل الصفقة.

وأشارت إلى أن التفاصيل حول الأمور الفنية للمنظومة، وكيفية دفع ثمنها، سرية بموجب بنود الاتفاقية، شأنها شأن أي صفقة دفاعية أخرى.