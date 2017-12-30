تركيا: الآلية التي يقدم بها الاتحاد الأوروبي دعمه للسوريين بطيئة جدا

انتقدت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركية، بطء آلية تقديم المساعدات المالية التي تعهّد بها الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2015، لدعم اللاجئين السوريين على الأراضي التركية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، إن تركيا أنفقت من مواردها الوطنية، حوالي 30 مليار دولار لتلبية احتياجات 3 ملايين لاجئ سوري مقيم على أراضيها خلال الأعوام السبعة الأخيرة.

وأكّدت أن الاتحاد الأوروبي تعهّد في 29 نوفمبر 2015، بتقديم دعم مالي إلى تركيا بقيمة 3 مليارات يورو لإغاثة السوريين، لكن جزءًا كبيرًا من الدعم لم يصلها حتى الوقت الراهن.

وبيّنت الوزارة التركية أن الجانب الأوروبي تعهّد أيضًا في 18 مارس/آذار 2016، بتسريع استخدام الدعم المالي المذكور، وتفعيل 3 مليارات يورو إضافية حتى نهاية 2018.

وأشارت أن هذا الدعم المالي ليس مقدمّا لتركيا، وإنما هو مخصص لأجل السوريين المصنّفين ضمن قانون الحماية المؤقتة والمقيمين في أراضيها بسبب الحرب المستمرة في بلادهم.

وشدّدت الوزارة التركية، في بيانها، على ضرورة الإسراع في التزام الاتحاد الأوروبي الإيفاء بوعوده وتعهّداته من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين.