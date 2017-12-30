تركيا تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا في القاهرة

أدانت تركيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم الجمعة، كنيسة في العاصمة المصرية القاهرة.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، حول الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة "مارمينا"، جنوبي القاهرة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وأعربت الخارجية عن تعازيها لذوي الضحايا وللشعب المصري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.



وفي وقت سابق اليوم، شهدت كنيسة "مارمينا" ومحلًا تجاريًا بمدينة حلوان جنوبي القاهرة، هجومين مسلحين أسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وفق مصادر رسمية.



وتعرض مسيحيون ومقار كنسية لهجمات إرهابية طوال الشهور الماضية، كان أبرزها العام الماضي قبيل احتفالات عيد الميلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات، وتبنّى معظمها تنظيم "داعش" الإرهابي.