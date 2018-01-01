جاويش أوغلو يتوقع أن يكون عام 2018 أفضل بالنسبة للعلاقات التركية الألمانية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه يتوقع أن يكون عام 2018 عاما أفضل بكثير بالنسبة لعلاقات بلاده مع ألمانيا.

وأضاف جاويش أوغلو خلال تقييمه لعلاقات البلدين (تركيا وألمانيا) في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، أن تركيا ليس لديها أي مشكلة مع ألمانيا، لكن العكس ليس صحيحًا.

وتابع أنه من الواضح وجود مشكلة لألمانيا مع تركيا، وأن برلين لا تفوت أي فرصة من أجل مهاجمة أنقرة.

وأضاف: أي شخص يعتقل أو يلقى القبض عليه في تركيا، يتحول إلى بطل في ألمانيا، لماذا؟. هل ألمانيا أكبر مدافع عن حقوق الإنسان في العالم؟. بالطبع لا، أستطيع إعطاء آلاف الأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

ثم عقَّب جاويش أوغلو قائلًا: "يجب على ألمانيا أن تفهم أنها إذا خطت خطوة صحيحة نحو تركيا، فإن تركيا سوف تخطو خطوتين تجاهها. لا نقول ذلك عن ضعف إنما عن قناعة وشعور صادر عن القلب".

وأشار في الوقت نفسه إلى عدم إمكانية لي ذراع تركيا، وأن أي تهديد صادر عن برلين تجاه أنقرة سوف يقابل بالمثل وسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة.