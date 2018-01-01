حصاد عام 2017 في تركيا

شهدت تركيا في عام 2017 العديد من الأحداث والتطورات الهامة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد.

كان أبرز تلك الأحداث من الناحية السياسية هو الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي في البلاد. والأزمة الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب تعليق الأخيرة منح تأشيرات الدخول للمواطنين الاتراك.

على الصعيد الاقتصادي كان تحقيق الاقتصاد التركي نمواً 11% في الربع الثالث من عام 2017 رغم كل التحديات التي واجهته هو الحدث الاقتصادي الأبرز.

من الناحية الأمنية حققت تركيا نجاحاً كبيراً في محاربة الإرهاب والقبض على العديد من منتسبي التنظيمات الإرهابية المختلفة وفي مقدمتها داعش، مما ساهم في الحد بشكل كبير من العمليات الإرهابية التي تنفذها تلك التنظيمات داخل الأراضي التركية.

وعلى صعيد الدبلوماسية الدولية بذلت تركيا جهوداً دبلوماسية كبيرة في العديد من القضايا والملفات التي سيطرت على مجريات الأحداث على مدار العام، أهمها الأزمة الخليجية بين قطر، والدول المقاطعة لها (المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات، مصر). واعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

وعلى الصعيد الرياضي كان حصول فريق فنربهتشه لكرة السلة على بطولة أوروبا لكرة السلة التي تنظمها شركة الخطوط الجوية التركية هو أبرز حدث رياضي على مدار العام. كما كان إخفاق المنتخب التركي الأول لكرة القدم في التأهل لنهائيات مونديال روسيا 2018 هو أكثر حدث رياضي مؤسف على مدار العام.

وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث التي عاشتها تركيا على مدار عام 2017

يناير/كانون الثاني

1 يناير : هجوم إرهابي على ملهى رينا في اسطنبول أثناء احتفالات ليلة رأس السنة، أدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة العشرات، نفذه مواطن من كازاخستان يدعى عبد القادر مشاريبوف، منتمٍ إلى تنظيم داعش الإرهابي، الذي أعلن لاحقاً مسؤوليته عن الهجوم.

21 يناير: البرلمان التركي يوافق على حزمة التعديلات الدستورية في البلاد، والتي تتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي.

23 يناير: بدء الجولة الأولى من مباحثات آستانة حول الأزمة السورية بين وفود المعارضة والنظام بضمانة تركية روسية إيرانية .

فبراير/ شباط

2 فبراير: البرلمان التركي يرسل مقترح العديلات الدستورية إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه تمهيداً لطرحه للاستفتاء الشعبي.

7 فبراير: الرئيس الروسي بوتين يصدق على اتفاقية السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

12 فبراير: أردوغان يبدأ جولة خليجية شملت البحرين والسعودية وقطر.

14 فبراير: القبض على العقل المدبر لهجوم "رينا" الإرهابي في إسطنبول

16 فبراير: رئيس الأركان التركي، يعلن انتهاء عملية تحرير مدينة الباب شمالي سوريا من تنظيم داعش الإرهابي، في إطار عملية درع الفرات.

مارس/ آذار

11 مارس: السلطات الهولندية تمنع طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو من الهبوط على أراضيها لعقد لقاء مع أبناء الجالية التركية؛ ما تسبب في اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين.

11 مارس: الشرطة الهولندية تمنع وزيرة الأسرة التركية من دخول قنصلية بلادها بروتردام، وتحتجزها في سيارتها لساعات. وأنقرة تبلغ السفير الهولندي بعدم رغبتها في عودته، وتطالب باعتذار خطي من أمستردام.

29 مارس: رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يعلن انتهاء عملية درع الفرات لتطهير الحدود التركية وشمال سوريا من العناصر الإرهابية. وكانت العملية قد بدأت في 24 أغسطس 2016

أبريل/نيسان

16 أبريل: إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي تتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي. جاءت نتيجة الاستفتاء 51,41% لصالح "نعم" و 48,59% لا

18 أبريل: سقوط مروحية بولاية تونجلي شرقي تركيا واستشهاد 12 عسكرياً كانوا على متنها

25 أبريل: الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تصدق على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا. وأنقرة تدين القرار .

مايو/أيار

2 مايو: أردوغان يصبح عضواً من جديد في حزب العدالة والتنمية الذي أسسه، واستقال منه في 10أغسطس 2014 عند انتخابه رئيساً للجمهورية.

11 مايو: تركيا تنجح في إطلاق صاروخ أرض- أرض محلي الصنع بمدى 280 كم

15 مايو: تركيا تمنع نواباً ألمانا من زيارة قاعدة إنجيرليك العسكرية على أراضيها، على خلفية منح ألمانيا حق اللجوء لضباط انقلابيين من تنظيم غولن الإرهابي.

16 مايو: أردوغان يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة في واشنطن

21 مايو: انتخاب أردوغان رئيساً للحزب العدالة والتنمية، ليعود بذلك إلى المنصب الذي شغله لمدة تزيد على عشر سنوات حتى أغسطس 2014، وغاب عنه 998 يوماً.

21 مايو: فريق فنربهتشه يتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه.

22 مايو: بدء محاكمة المتهمين الرئيسيين بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في الخامس عشر من يوليو/تموز الماضي، وفي مقدمتهم فتح الله غولن المتهم الأول في القضية.

23 مايو: تركيا تحصد 195 ميدالية منها 71 ذهبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

28 مايو: فريق بشيكطاش يتوج بلقب الدوري التركي لكرة القدم للمرة الخامسة عشرة في تاريخه

يونيو/حزيران

9 يونيو: ألمانيا تبدأ سحب قواتها من قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية.

22 يونيو: وصول أول قافلة عسكرية تركية إلى قطر، في إطار الاتفاق القائم بين البلدين، لإنشاء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية.

28 يونيو: التركيتان زليخة آغريس ونور تاتار عسكري تفوزان بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكواندو بكوريا الجنوبية.

29 يونيو: مؤشر بورصة إسطنبول يحقق 100.916.76 نقطة محطماً كافة أرقامه القياسية السابقة.

يوليو/ تموز

3 يوليو: استئناف تجمعات صون الديمقراطية بناء على دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار فعاليات إحياء ذكرى إفشال المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز العام الماضي.

6 يوليو: البرلمان الأوروبي يقر مشروعاً يقترح تعليق مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي للحصول على العضوية التامة في الاتحاد.

18 يوليو: ولاية صامصون التركية تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الـ23 للصم.

19 يوليو: رئيس الوزراء التركي يعلن التغييرات الوزارية في حكومته. وشملت التغييرات تعيين 5 وزراء جدد وتغيير حقائب 5 وزراء، فيما احتفظ 21 وزيراً بحقائبهم الوزارية .

أغسطس/ آب

11 أغسطس: التركي " راميل غولييف " يفوز بذهبية سباق 200م عَدْواً ببطولة العالم لألعاب القوى

22 أغسطس: التركيان مته خان باشار، ورضا قايا ألب يفوزان بذهبيتين في بطولة العالم للمصارعة الرومانية بفرنسا

25 أغسطس: الجريدة الرسمية التركية تنشر مرسوماً بربط جهاز المخابرات برئيس الجمهورية مباشرة

28 أغسطس: تركيا تحصد ذهبية وبرونزية بطولة العالم للتايكواندو في شرم الشيخ

سبتمبر/أيلول

12 سبتمبر: الرئيس أردوغان يعلن توقيع عقد شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية

21 سبتمبر: أردوغان يلتقي نظيره الأمريكي ترامب في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

23 سبتمبر: البرلمان التركي يوافق على تمديد مذكرة تفويض الحكومة في تكليف الجيش بإرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في العراق وسوريا

25 سبتمبر: إقليم شمال العراق يجري استفتاء انفصال عن العراق وسط رفض دولي وتحذيرات تركية من عواقب إجراء الاستفتاء.

أكتوبر/ تشرين الأول

8 أكتوبر: السفارة الأمريكية في تركيا تعلن تعليق خدمة إصدار التأشيرات، على خلفية اعتقال السلطات التركية موظفا محليا بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، وتركيا ترد بقرار مماثل.

9 أكتوبر: منتخب تركيا لمبتوري الأطراف يحرز بطولة أوروبا لكرة القدم

12 أكتوبر: الجيش التركي يبدأ المرحلة الأولى من مهمته في محافظة إدلب السورية الهادفة إلى تأسيس نقاط مراقبة لمتابعة وقف إطلاق النار في "منطقة خفض التوتر" التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق أستانة في العاصمة الكازاخية.

16 أكتوبر: الحكومة التركية تقرر إغلاق المجال الجوي أمام إقليم شمال العراق بموجب توصية مجلس الأمن القومي.

نوفمبر/ تشرين الثاني

12 نوفمبر: انطلاق ماراثون إسطنبول بمشاركة 125 ألف شخص من 100 دولة

17 نوفمبر: أمين عام الناتو، ووزير الدفاع النرويجي يعتذران لأردوغان عن الإساءة إلى رموز تركيا بمناورات للحلف في النرويج.

18 نوفمبر: وفاة أسطورة رفع الأثقال اللاعب الأولمبي التركي نعيم سليمان أوغلو، الملقب بهرقل الصغير.

21 نوفمبر: فريق بشيكطاش التركي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه بعد بتعادله مع بورتو البرتغالي 1-1.

22 نوفمبر : أردوغان يحضر القمة الثلاثية مع نظيريه الروسي والإيراني في مدينة سوتشي الروسية حول سوريا.

ديسمبر/ كانون الأول

6 ديسمبر: الرئيس الأمريكي يعلن اعترافه بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل وتركيا تعلن رفضها التام وعدم اعترافها بالقرار، وتدعو لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

7 ديسمبر: أردوغان يجري زيارة رسمية لليونان هي الأولى لرئيس تركي منذ 65 عامًا.

13 ديسمبر: إسطنبول تستضيف القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي

21 ديسمبر: الجمعية العامة بالأمم المتحدة تصوت بغالبية 128 صوتاً على قرار يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل

28 ديسمبر: السفارة الأمريكية في أنقرة تعلن انتهاء أزمة التأشيرة مع تركيا، وقرار مماثل من السفارة التركية بواشنطن.

29 ديسمبر: التوقيع النهائي بين روسيا وتركيا على صفقة منظومة الدفاع الصاروخية إس-400