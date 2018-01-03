أردوغان يؤكّد أهمية المحافظة على السلم والاستقرار الاجتماعي في إيران

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تولي أهمية للمحافظة على السلم والاستقرار الاجتماعي في إيران.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها أردوغان مع روحاني، اليوم الأربعاء، حسب ما ذكرت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول.

وتطرقت المكالمة الهاتفية بين أردوغان وروحاني إلى المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشار أردوغان إلى أن تصريحات روحاني كانت صائبة، بخصوص تجنب انتهاك القوانين خلال استخدام الشعب حقه في المظاهرات السلمية.

من جهته، أعرب روحاني عن شكره لأردوغان حيال اهتمامه، وعن أمله في انتهاء المظاهرات والاحتجاجات خلال الأيام القليلة القادمة.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت قي وقت لاحق إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل مناطق مختلفة، بينها العاصمة طهران، مخلّفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص من المحتجين.