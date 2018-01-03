أنقرة تدعو الحكومة والشعب الإيرانيين إلى الهدوء ومواجهة "الفخاخ المنصوبة لهم"

دعا نائب رئيس الحكومة التركية والمتحدث باسمها، بكر بوزداغ، الحكومة والشعب الإيرانيين إلى التحرك بحصافة وحذر لمواجهة "الفخاخ المنصوبة والتي ستنصب لهم"، وذلك في تعليقه على الاحتجاجات التي تشهدها إيران والعنف المرافق لها منذ الخميس الماضي.

وطالب بوزداغ، الأربعاء، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، الإيرانيين بمواجهة التحريض والاستفزازات، وذلك من أجل المحافظة على الهدوء والسلام والاستقرار في البلاد.

وأوضح متحدث الحكومة التركية أن أنقرة تتابع الأحداث الجارية في إيران عن كثب، وتولي أهمية لحماية الأمن والهدوء والسلام في هذا البلد، مؤكدا أنها "أمور مهمة لكل من إيران والشعب الإيراني والمنطقة".

واعتبر المسؤول التركي أنه من الواضح أن أي "أزمة أو فوضى أو صدامات تقع أو تفتعل في الشارع الإيراني يمكن أن تلحق الضرر بإيران والإيرانيين والمنطقة".

وشدد على أن "تركيا تعارض تولي وتغيير السلطة عن طريق التدخلات الخارجية أو استخدام العنف أو الطرق المخالفة للدستور والقوانين".

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقاً لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وكانت آخر حصيلة قتلى المظاهرات قد بلغت 23 مدنياً على الأقل، فيما أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 1000 من المشاركين في الاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، ومعلومات تناقلتها وسائل إعلام محلية.