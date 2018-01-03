الخارجية التركية تدين مقتل قائد عسكري تركماني في هجوم مسلح بكركوك

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل علاء الدين مقصود علي، القائد العسكري في الجبهة التركمانية العراقية.

وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أنّها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل "علي" في هجوم مسلح بمدينة كركوك مساء الثلاثاء.

وتقدّمت الخارجية التركية بالعزاء لعامة الشعب العراقي وللتركمان بشكل خاص، مشيرةً إلى أنّ الهجوم الذي استهدف "علي" يتزامن مع فترة يتوجب فيها خلاص أهالي كركوك من أزماتهم التي عانوا منها لفترة طويلة.

ودعا البيان السلطات العراقية إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تحقق العيش الآمن لكافة الأطياف والأعراق في كركوك، مبيناً أنّ استهداف "علي" يدل على أنّ المجموعات الإرهابية ما زالت نشطة في المدينة.

كما طالبت الخارجية التركية السلطات العراقية بإلقاء القبض على الضالعين في الهجوم المسلح، وتقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.

يُذكر أنّ علاء الدين مقصود علي كان المسؤول عن الجناح العسكري للجبهة التركمانية العراقية في مدينة كركوك.