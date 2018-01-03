تشاوش أوغلو: لا تفاوض مع "بي كا كا" الإرهابية ولن تعيقنا قوة عن اجتثاثها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس الثلاثاء، إن حكومته ملتزمة بوعودها التي قطعتها للشعب في القضاء على منظمة "بي كا كا" الإرهابية واجتثاثها تماماً، مؤكدا أنه لن تستطيع أية قوة الوقوف أمامهم حتى تحقيق ذلك.

جاء ذلك في تغريدات نشرها تشاوش أوغلو على حسابه بموقع "تويتر"، ردّا على تحريف وكالة الأنباء الألمانية (DPA) لتصريحات له حول "بي كا كا" أسندتها إليه الوكالة خلال حوار معها، حول وضع تركيا شروطاً مسبقة للتفاوض مع المنظمة الإرهابية.

وأضاف تشاوش أوغلو أن "الأنباء حول وضعنا شروطاً مسبقة للمساومة مع المنظمة الإرهابية قاتلة الأطفال، لا تعكس الحقيقة.. ما وعدنا به شعبنا هو أنه لن تستطيع أية قوة إيقافنا حتى اجتثاث المنظمة الإرهابية بي كا كا".

ولفت إلى أنه أكد خلال الحوار مع الوكالة الألمانية أن "بي كا كا" عملت فقط على استغلال مسيرة السلام التي أطلقتها الحكومة قبل أعوام لإنهاء أعمال العنف الإرهابية وإيجاد حل سياسي للمسألة الكردية.

وتابع: "أكدت بأن مواطنينا خاصة الأكراد منهم يطلبون منا الآن مكافحتنا لبي كا كا حتى النهاية".

وكانت الوكالة الألمانية نقلت أيضا عن قهرمان خالص جليك، المستشار الإعلامي لتشاوش أوغلو قوله إن تخلي "بي كا كا" عن السلاح لا يعني العودة إلى عملية السلام.

وأضافت الوكالة أن خالص جليك قال في تصريح خاص لها أنه "لا نية لدينا في استئناف مفاوضات مع منظمة إرهابية تستمر في قتل المواطنين الأتراك".