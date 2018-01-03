حزب العدالة والتنمية التركي يحذر من استغلال قوى عالمية أحداث إيران لصالحها

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والمتحدث باسم الحزب، ماهر أونال، معلقاً على الاحتجاجات التي تشهدها إيران حالياً، إن بعض القوى العالمية تستغل هذه الأحداث لتحقيق "ميزة تنافسية" لصالحها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أونال، مساء الثلاثاء، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن" الناطقة بالتركية، والتي تطرق فيها للحديث عن عدد من الموضوعات الداخلية والخارجية.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى مظاهرات ذات طابع سياسي، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وأضاف المسؤول التركي قائلاً: "أنتم قد تعيشون بعض المشكلات، فيأتي الخصوم ويستغلونها، ويقومون بتحويلها إلى ميزة تنافسية لصالحهم، وهذا بالضبط ما يحدث في إيران".

ولفت متحدث حزب العدالة والتنمية إلى أن المنطقة تشهد منذ ما يزيد على 5 سنوات مشكلات كبيرة بدأت بـ"الربيع العربي".

وأوضح أن القوى العالمية تستغل بعض المشكلات الاجتماعية التي تحدث والمطالب الشعبية، وبعض نقاط الضعف، كي تتمكن من تمرير أهدافها وسياساتها الخاصة بها في المنطقة.

وذكر أن نفس الشيء يحدث في إيران حالياً، مضيفاً: "لكن تصريحات الرئيس حسن روحاني، تظهر بشكل واضح أنهم مدركون لحقيقة هذا الأمر(استغلال القوى الخارجية للاحتجاجات)".

وأشار أونال أن بلاده لا تريد مزيداً من عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن القيادة التركية على مدار السنوات الستة الماضية بذلت جهوداً مضنية لإرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.

نائب رئيس العدالة والتنمية ذكر كذلك أن "سيادة واستقرار دول الجوار أمران لهما أهمية كبيرة بالنسبة لاستقرار تركيا، لذلك فإن حالة عدم الاستقرار بإيران أمر لا تريده أنقرة".

كما لفت أونال إلى أن الرئيس الإيراني، قال في خطاب له نهاية ديسمبر/كانون أول المنصرم، إنه يقرّ بحق شعبه في "التظاهر والنقد البناء للنظام، لكن شرط ألا تؤدي تلك الاحتجاجات لاندلاع أعمال عنف وتخريب وشعور المواطنين بالقلق والخوف حيال أمنهم".