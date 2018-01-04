الاتحاد الأروبي يؤكد على عمق ومتانة علاقاته مع تركيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أن علاقاته مع تركيا تستند إلى شراكة وثيقة، وأن الطرفين يلتزمان بما يقع على عاتقهما بخصوص اتفاقية الهجرة المبرم بينهما.

وقالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يبدي أهمية للتعاون الإسترايتجي مع تركيا في العديد من المجالات بدءا من الأمن وانتهاء بمسالة الهجرة.

وأشارت إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، مؤكدة أن الجانبين يقومان بما يقع على عاقتهما بخصوص اتفاقية الهجرة.

وأردفت "علاقاتنا تستند إلى شراكة وثيقة، ونرغب بمواصلها في الاتجاه ذاته".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، وقد التزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص إلغاء التأشيرة.