ماكرون يستقبل أردوغان في قصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم استقبال رسمية في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، التي وصلها أردوغان ظهر اليوم في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا، ثم يشاركان في مأدبة غداء رسمية، تضم وفدي البلدين.

كما سيعقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، عقب المباحثات.

وكان في استقبال أردوغان بمطار شارل ديغول، مسؤولون فرنسيون والسفير التركي في باريس اسماعيل حقي موسى، وممثل تركيا الدائم لدى اليونسكو أحمد أطالاي جنغيزر، ومجموعة من المسؤولين المعنيين.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وشؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، والدفاع نورالدين جانيكلي.