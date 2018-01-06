اتفاقيتان تجاريتان تركية فرنسية في مجال الطيران المدني والعسكري

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، أمس الجمعة، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "إيرباص" الفرنسية للبدء بمباحثات شراء 25 طائرة من طراز أ 350-900.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى باريس أمس الجمعة، تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الشركة التركية، في بيان، إن التوقيع على المذكرة تم من قبل رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية "إلكر آيجي"، والمسؤول الرفيع بالشركة الفرنسية "توم إندرس".

ووفقًا لبيان شركة الخطوط الجوية التركية، فإن التوقيع على المذكرة، تم بحضور الرئيسين أردوغان وماكرون، في قصر الرئاسة الفرنسية.

وطائرات (A350-900) عريضة البدن، واحدة من أسرة (Airbus A350 XWB) وهي متوسطة الحجم وطويلة المدى. وتحمل هذه الطائرات محركات "رولز رويس" الاقتصادية في استهلاك الوقود.

* دراسة في مجال الدفاع الجوي والصاروخي:

كذلك، وقعت فرنسا وتركيا عقدا لإعداد دراسة في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، وذلك على هامش الزيارة الرئاسية لفرنسا.

وتتعلق الدراسة بتحديد نظام دفاع جوي وصاروخي بعيد المدى بين شركتي اسيلسان وروكتسان التركيتين وشركة يوروسام الفرنسية الايطالية والحكومة التركية، بحسب الرئاسة الفرنسية.

ويتم تصنيع هذه الانظمة من قبل مجمع يوروسام الفرنسي الايطالي الذي تشارك فيه خصوصا مجموعة تاليس الفرنسية وصانع الصواريخ الاوروبي ام بي دي ايه.

واوضحت يوروسام في بيان ان "الدراسة التي من المقرر ان تستمر 18 شهرا، تهدف الى اعداد عقد تطوير وانتاج النظام المستقبلي للاستجابة لحاجات سلاح الجو التركي".

واضاف ان هذا النظام من شانه "ضمان استقلالية تامة لتركيا في مجال التشغيل واتاحة خيار سيادي لمستوى الاندماج مع الحلف الاطلسي". علماً أن الجيوش الفرنسية والايطالية تستخدم هذه الانظمة للدفاع الجوي.