وزيرا خارجية تركيا وألمانيا يتفقان على اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، إنه اتفق مع نظيره الألماني سيغمار غابريل، على أن "الصعوبات والخلافات" مع ألمانيا ينبغي أن تحل عبر الحوار والتعاون.

وأضاف تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع غابريل، خلال الزيارة التي يجريها الوزير التركي إلى ألمانيا: "نعتقد أنه بالإمكان تطوير علاقاتنا عبر التفاهم المتبادل والحوار والتعاون الوثيق"، مشيراً إلى أنه لا يتعين على الجانبين الاتفاق على كل شيء.

ودعا تشاوش أغلو إلى اتخاذ خطوات من أجل بناء الثقة بين تركيا وألمانيا، وقال: "في المستقبل نحتاج إلى إطلاق آليات متنوعة بين البلدين. هناك آليات للتشاور بين وزارتي الخارجية، لكننا نحتاج لاتخاذ خطوات من أجل بناء الثقة لتطوير علاقاتنا الاقتصادية".

وحول قضية طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أكد تشاوش أوغلو أنه لم يكن هناك اتفاق على انضمام تركيا إلى التكتل، مشدداً على أن قضايا مثل الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي ينبغي أن يتم تجاوزها طالما كان ذلك مفيداً للطرفين.

من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني أنه اتفق مع نظيره التركي على للقيام بكل ما هو ممكن لتحسين العلاقات بين برلين وأنقرة، والتي أصابها التوتر مؤخراً بسبب سلسلة من الخلافات.

وكشف غابرييل أنه اتفق مع تشاوش أوغلو على التوصية بعودة اجتماعات اللجنة الاقتصادية الألمانية - التركية المشتركة التي لم تجتمع مؤخراً.

وقال غابرييل إنهم يريدون أيضا إحياء "الحوار الإستراتيجي" بين وزارتي الخارجية.

وعقد الوزيران محادثات في مدينة غوسلر، مسقط رأس سيغمار غابريل، في مسعى لتوجيه العلاقات بين الشعبين التركي والألماني نحو "مسار أفضل"، بحسب الوزير الألماني.