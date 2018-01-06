يلدريم: قضية "أتيلا" هدفها إدانة تركيا عبر قضاة متصلين بمنظمة "غولن"

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن قضية النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، في الولايات المتحدة، هدفها إدانة تركيا عبر قضاة ومدّعين عامين على صلة بمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، اليوم السبت، خلال مؤتمر لفرع حزبه "العدالة والتنمية"، بولاية نوشهير، وسط تركيا.

وأشار رئيس الحكومة التركية إلى أن الأطراف التي تحاول تلقين بلاده دروساً في الحقوق "قضت على القانون برمّته عبر قضية "أتيلا".

وشدّد على أن التهم الموجّهة ضد المصرفي التركي، تستند إلى ملفات ومعلومات كاذبة تقدمها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

وأضاف يلدريم: "ينبغي أن يدرك الجميع بأن تركيا دول كبيرة، وهي دولة قانون، ولا يمكن لأحد أن يخضعها عبر المكائد والألاعيب".

وأدانت هيئة محلفين، الأربعاء الماضي، "أتيلا" بخمس تهم من أصل ستة وجهت إليه، من بينها التآمر والتحايل المصرفي والمشاركة في غسيل أموال و"خداع البنوك الأمريكية، وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية.