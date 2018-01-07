القبارصة الاتراك يصوتون في انتخابات تشريعية مبكرة

توّجه الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان.

وبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية الـ14 عند الساعة الثامنة صباحًا (الخامسة تغ)، ويستمر لغاية الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يصوّت الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية، اليوم، لاختيار أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 50 نائبًا.

ومن المنتظر أن يتوجّه 190 ألفا و551 ناخبًا إلى 719 صندوق اقتراع في عموم البلاد، للتصويت في الانتخابات البرلمانية.

ويتنافس في الانتخابات 379 مرشحًا من 8 أحزاب سياسية، فضلًا عن 9 مرشحين مستقلين من القبارصة الأتراك.

وستعلن اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، عن النتائج الرسمية، خلال الفترة ما بين السابعة والتاسعة من مساء اليوم.