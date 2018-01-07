مشاركاً في حفل افتتاح الكنيسة الحديدية.. رئيس وزراء بلغاريا يشيد بالتسامح التركي

أشاد رئيس رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، الأحد، بـ"تسامح تركيا" تجاه المجموعات الدينية في البلاد، ضمن كلمته في حفل افتتاح الكنيسة الحديدة البلغارية بمدينة إسطنبول اليوم.

وشارك في مراسم افتتاح كنيسة "ستيفي ستيفان"، المعروفة بالكنيسة الحديدية، في منطقة "بالاط" بالشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول، الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البلغاري.

وقال بوريسوف، الذي يزور تركيا حالياً: "التسامح التركي تجاه المجموعات الدينية والعرقية المختلفة أمر مهم ولافت".

كما توجه بالشكر إلى بلدية إسطنبول لدعمها عملية ترميم الكنيسة.

وعبر رئيس الوزراء البلغاري عن أمله في أن يكون عام 2018 عاماً لـ"تطبيع وإصلاح العلاقات" بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وتم إنشاء كامل الكنيسة من الحديد على ساحل "بالاط" عام 1898، وتتمتع بأهمية تاريخية كبيرة لدى المسيحيين الأرثوذكس البلغار، واستمرت أعمال الترميم فيها حوالي 7 أعوام.

وعقب الانتهاء من مراسم الافتتاح، سيستقبل الرئيس التركي رئيس الوزراء البلغاري في إسطنبول.

ويتزامن افتتاح الكنيسة مع احتفالات المسيحيين الذي يسيرون وفق التقويم الشرقي بعيد الميلاد.