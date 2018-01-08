الحكومة التركية تقرر تمديد حالة الطوارئ

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لثلاثة أشهر إضافية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بوزداغ، مساء اليوم الاثنين، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة.

وستقوم الحكومة بتقديم مذكرة طلب تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى البرلمان للموافقة عليها.

وأعلنت حالة الطوارئ في تركيا يوم 21 يوليو/ تموز الماضي بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي قام بها عناصر في منظمة فتح الله غولن الإرهابية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وافق البرلمان التركي على مذكرة مجلس الوزراء بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر أخرى، ثم تم تمديدها لاحقاً أكثر من مرة.