بهتشيلي: لا عودة عن النظام الرئاسي وسنقدم كل الدعم اللازم لتثبيته

شدد زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهتشيلي أن لن تكون هناك أي عودة أو تراجع عن تطبيق النظام الرئاسي في البلاد، واعداً بتقديم كل الدعم اللازم من أجل تثبيت النظام الرئاسي الجديد.

وقال بهتشيلي في خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في أنقرة، اليوم: "دعمنا لن يكون محدوداً ومحصوراً بالانتخابات عام 2019، سندعم لخمس سنوات مقبلة تثبيت النظام الجديد، لا عودة عن النظام الرئاسي الجديد".

وأمس أكد بهتشيلي أن حزبه لا ينوي تقديم مرشح خاص للانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها نهاية عام 2019، ملمحاً إلى أن حزبه سيقرر دعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.

وحول وجود اتفاق أو تحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم حول الانتخابات المقبلة قال بهتشيلي: "حتى الآن لم يحصل أي لقاء مع زعيم العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان حول هذا الأمر ومن ثم لا يوجد اتفاق في هذا الإطار بعد"، لافتاً إلى احتمال عقد لقاءات حول هذا الأمر في الأيام المقبلة.

ويعتبر حزب الحركة القومية المعارض أقرب الأحزاب التركية إلى العدالة والتنمية الحاكم، ويدعم سياسات الحكومة في الحرب على الإرهاب داخل وخارج البلاد وفي معظم الملفات السياسية.