أردوغان لواشنطن: هل تحشدون أسلحتكم في الشمال السوري لاستخدامها ضدنا؟

تساءل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، عن سبب حشد الولايات المتحدة الأمريكية كميات ضخمة من الأسلحة في الشمال السوري، رغم تصريحات واشنطن حول تطهير تلك المناطق من تنظيم داعش الإرهابي.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظّمتها وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال أردوغان: "لماذا تحشدون كل هذه الأسلحة في الشمال السوري، ما دمتم تقولون أنكم طهّرتم المنطقة من داعش، هل تحشدون هذه الأسلحة كي تستخدموها ضدّنا؟".

وأوضح أردوغان أنّ الولايات المتحدة أسست في الشمال السوري 20 قاعدة، وأرسلت إلى تلك المنطقة أسلحة وذخائر كثيرة عبر 5 آلاف شاحنة وألفي طائرة شحن.

وعن عملية غصن الزيتون الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، قال أردوغان إنّ القوات المشاركة في العملية استطاعت حتى اليوم تحييد 3 آلاف و89 إرهابياً.

وأردف قائلاً: "نحن أمة نموت مرة ونحيا ألف مرة، وسنمضي في هذا الطريق على هذه الشاكلة".

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.