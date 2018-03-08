تشاوش أوغلو: عملية غصن الزيتون قد تنتهي في شهر مايو القادم بعد تحقيق أهدافها

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، أن عملية غصن الزيتون قد تنتهي في شهر مايو/ أيام القادم بعد أن تحقق أهدافها.

وفي سياق منفصل، أعلن الوزير التركي عن اعتزام بلاده القيام بعملية عسكرية برية مشتركة مع بغداد ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في شمالي العراق، على غرار عملية غصن الزيتون التي يشنها الجيش التركي والجيش السوري الحر في عفرين شمال سوريا.

وأوضح تشاوش أوغلو أنه "توجد مباحثات مع بغداد حول العملية"، مضيفاً أنها قد تكون عقب الانتخابات العراقية المقررة في أيار/ مايو القادم.

وفيما يتعلق بوجود الرئيس المشارك السابق لتنظيم "ب ي د" الإرهابي، صالح مسلم، في السويد، أكد تشاوش أوغلو أن أنقرة طلبت رسمياً من ستوكهولم اعتقال مسلم مؤقتاً وتسليمه إلى تركيا، في إطار الملاحقات القانونية بحقه بتهم تتعلق بالإرهاب والإشراف على عمليات إرهابية استهدفت المواطنين الأتراك في الفترة الماضية.