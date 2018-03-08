يلدريم: المرأة التركية حظيت بمكانة كبيرة في المجتمع عبر التاريخ

أشاد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، بالدور الذي تتقلده المرأة ضمن المجتمع في كافة المجالات، مشيراً أن المرأة التركية حظيت بدور كبير ضمن المجتمع عبر التاريخ.

جاء ذلك في كلمة له في فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اليوم الخميس، بمركز الثقافة والمؤتمرات في العاصمة أنقرة.

وأكد يلدريم أهمية اليوم العالمي للمرأة، مضيفاً أن "المجتمع الذي يشرك المرأة في كل مجالاته يكون أكثر استقرارا، وتقدما، وإنتاجا".

وأوضح أن المرأة التركية حظيت بدور كبير ضمن المجتمع عبر التاريخ، مشيراً إلى التبجيل والتقدير التي حظيت به من قبل الحكام وقادة الجيش في مختلف العصور.

وأشار إلى أن القيمة والأهمية التي منحها الإسلام للمرأة لم يتم منحها في أي دين آخر.

وأكد أهمية دور المرأة في إدارة الدولة، مبيناً أن تركيا سبقت الكثير من الدول حينما منحت للمرأة حق الترشح والانتخاب عام 1934.

وتحتفل دول العالم، بيوم المرأة العالمي في 8 مارس/ آذار من كل عام.