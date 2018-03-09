أردوغان: قد ندخل عفرين في أي لحظة و815 كلم مربعاً أصبحت منطقة آمنة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن مركز مدينة عفرين "بات محاصراً" بعد سلسلة الانتصارات الميدانية التي حققتها عملية غصن الزيتون في الأيام الأخيرة، مؤكداً أن الجيشين التركي و"السوري الحر" قد يدخلان المدينة في أي لحظة".

وأضاف أردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، أن أكثر من 815 كيلو متراً مربعاً باتت منطقة آمنة في منطقة عفرين، بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعهد الرئيس التركي بمواصلة العمليات العسكرية بعد تطهير عفرين، وقال: "اليوم نحن في عفرين وغدًا سنكون في منبج، وبعد غد سنطهر شرقي الفرات حتى الحدود مع العراق من الإرهابيين".

ورداً على ما يتردد في الإعلام الغربي حول أهداف تركيا من عملية غصن الزيتون، قال أردوغان: "نحن هناك ليس من أجل احتلال البلاد، بل فقط لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية ومن هؤلاء الذين يريدون احتلالها ونريد إعادتها إلى أصحابها الحقيقيين".

وتابع: "مثلما لم نأخذ أذن أحد من أجل البدء بعملية غصن الزيتون، فإننا لن نرضخ لضغوط أحد لإنهائها".

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق الجيش التركي بالاشتراك مع الجيش السوري الحر عملية عسكرية لتطهير منطقة عفرين من التنظيمات الإرهابية تحت اسم "غصن الزيتون"، تمكنت حتى الآن من السيطرة على معظم البلدات الرئيسية في المنطقة، وباتت على بعد 6 كلم فقط من مركز المدينة.