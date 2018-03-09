أردوغان: نصوص وأحكام القرآن سارية ليوم القيامة ولن تتغير أبداً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الأحكام أو النصوص التي أخبرنا بها الله بوضوح في القرآن الكريم، لم ولن تتغيرأبدًا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الجمعة، بمقر حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، في العاصمة أنقرة.



وأضاف: "لا شك أن هناك مبادئ لم تتغير ولن تتغير أبدا، وعلى سبيل المثال الحقيقة التي لن تتغير أبدًا أن الإسلام هو خاتم الرسالات، ولا يمكن لأحد تغيير تلك الحقيقة".



وأكد أردوغان أن "ديننا الإسلام وكتابنا القرآن الكريم وأحكامه سارية حتى يوم القيامة، بأمر ربنا عزّ وجل".

وتابع أردوغان " النصوص لا تتغير أبداً. ولكن الاجتهادات التي تتم في ضوء تلك النصوص، والقواعد التي تتطور وما يقابلها من تطبيق فعلي فالطبع ستتغير طبقاً للزمان والظروف والامكانات."

وانتقد الرئيس التركي، محاولات التشكيك في السنّة النبوية، عبر إدلاء بعضهم بعبارات لا تمت إلى حقائق الحياة بصِلة تتسبب بتشويش عقول الناس، بينما الأوامر الربّانية الواردة في القرآن الكريم واضحة وصريحة.

ولفت أردوغان، إلى أن الناس يقعون في حيرة من أمرهم في ظل الأجواء التي يسود فيها الإفراط والتفريط.

وأردف: "على الهيئة العليا للشؤون الدينية ألا تترك الساحة خالية، وليس لأي أحد الحق أن يصنّف ديننا كيفما يشاء فاعتراضنا على هذه التجاوزات".