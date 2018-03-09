غصن الزيتون.. تطهير قريتي كفرمز وحلوبي كبير بعفرين من الإرهابيين

سيطر الجيش التركي و"السوري الحر"، اليوم الجمعة، على قرية "كفرمز" في منطقة عفرين السورية، من تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، ضمن عملية "غصن الزيتون".

وقرية "كفرمز" تتبع بلدة "شران" شمال شرقي عفرين، التي تم تحريرها قبل أيام.

وحرر الجيش التركي و"السوري الحر" في وقت سابق من اليوم، قرية "حلوبي كبير" من الإرهابيين، كما سيطرا على سد "17 نيسان" مصدر عفرين من الماء.

ومنذ انطلاق "غصن الزيتون"، تم تحرير 162 نقطة موزعة على 5 بلدات، و 126 قرية و31 نقطة حساسة، وتطهيرها من الإرهابيين.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"الجيش السوري الحر"، ضمن عملية غصن الزيتون، مواقع تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.