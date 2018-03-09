يلدريم: تركيا ستنفذ عمليات عسكرية ضد الإرهابيين شمال العراق متى اقتضت الحاجة إلى ذلك

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ بلاده ستنفذ عمليات عسكرية شمالي العراق ضد إرهابيي "بي كا كا" أو "داعش" متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، بعد التواصل مع الحكومة العراقية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة، في العاصمة أنقرة.

وأوضح يلدريم، أنه "سيتم تنفيذ عمليات عسكرية في شمالي العراق متى اقتضت الحاجة إلى ذلك".

وأضاف: "نحن على تواصل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية في هذا الموضوع، سواء للقضاء على داعش تماماً في المنطقة أو على إرهابيي بي كا كا".

وأعرب يلدريم، عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين إلى "مستوى أفضل في المستقبل القريب".

ووجّه يلدريم انتقاداته، لأشخاص لم يسمهم، يصدرون أحكاما وتشريعات لا تمت إلى الإسلام بصلة، قائلاً: "الإسلام دين يُسر، وكل ما لا يتوافق مع العقل والمنطق لا يتوافق مع الإسلام".

وتابع: "على الجميع تجنب إصدار أحكام بشأن الدين استنادا إلى خرافات أو معلومات غير موثوق من مصدرها".

وأكد يلدريم، أنّ "رئاسة الشؤون الدينية والمجلس الأعلى للشؤون الدينية هما المعنيان الوحيدان بالتحدث باسم الدين في تركيا".