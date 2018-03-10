اللجنة الفنية بين تركيا والولايات المتحدة تختتم اجتماعها في "أجواء إيجابية"

اختتم، مساء الجمعة، الاجتماع الأول للجنة الفنية بين تركيا والولايات المتحدة، بالعاصمة واشنطن، والمنعقد لبحث قضايا مختلفة بينها الأوضاع في سوريا والعراق، ومنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.

وقال مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، إن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية.

وأضافت المصادر أن مكافحة الإرهاب طغت على جدول مباحثات وفدي البلدين في الاجتماع الأول، علاوة عن بحث الملف السوري.

وأشارت أن وزيري خارجية البلدين سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن.

والخميس، قالت متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، إن وفدي البلدين سيبحثان العديد من القضايا في إطار اللجنة الفنية.

وأضافت أن اللجنة الخاصة بسوريا من بين 3 لجان فنية تشكلت بين تركيا والولايات المتحدة، وبدأت مشاوراتها الخميس في واشنطن.

ولفتت ناورت أن الوفد الأمريكي المؤلف من 20 شخصا، سيرأسه جوناثان كوهين، مستشار الخارجية الأمريكية المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا، وأنهم يخططون لإصدار بيان مكتوب عقب انتهاء اللقاءات الجمعة.

يشار أن الوفد التركي حول اللجنة الخاصة بسوريا يرأسه نائب مستشار وزارة الخارجية التركية سادات أونال.

تجدر الإشارة أن اجتماع اللجنة المذكورة، كان قد أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، عقب لقائه نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارته لتركيا منتصف فبراير/ شباط الماضي.