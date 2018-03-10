مصادر من عفرين: قياديون في "ي ب ك" الإرهابي بدؤوا يفرون من المدينة

قالت مصادر موثوقة داخل مدينة عفرين السورية، اليوم السبت، إن قياديين في تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بدؤوا بالفرار من المدينة التي شارفت القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" على دخولها.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، إن ما يسمى بـ"وزير العدل في عفرين"، سعيد عصمت، فر من المنطقة، إلى بلدة "نبل" شمال غربي محافظة حلب، الواقعة تحت احتلال مليشيات موالية لإيران وحليفة لنظام بشار الأسد.

وشددت أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" يحاول حاليًا عقد صفقة مع تلك المليشيات، لاستراجاع "عصمت".

كما أكدت أن ما يسمى "وزير الداخلية في عفرين" حسن بيرم، حاول الفرار أيضا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام بريف محافظة حلب إلا أن مسلحي التنظيم ألقوا القبض عليه وبحوزته مبلغ مالي كبير.

ولفتت المصادر إلى أن قياديين من "بي كا كا" سبق أن قدموا إلى عفرين من جبال قنديل شمالي العراق، معقل المنظمة، غادروا المنطقة مع تضييق الخناق على مركزها في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق اليوم وصلت القوات التركية والجيش السوري الحر إلى مشارف مدينة عفرين، مركز المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، بمحافظة حلب.