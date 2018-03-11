أردوغان: لسنا دولة محتلة وإنما نلاحق الإرهابيين المتربصين بنا

جدد الرئيس رجب طيب أردوغان تأكيد أن تركيا "ليست دولة محتلة"، وإنما تلاحق الإرهابيين المتربصين بها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم، قبل انطلاق مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) بولاية صقاريا شمال غربي البلاد.

وأضاف: "لسنا محتلين بل نلاحق الإرهابيين المتربصين ببلادنا، والآن نطاردهم في عفرين (شمالي سوريا)".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده سبق وحذّرت التنظيمات الإرهابية في منطقة عفرين من الاعتداءات التي تستهدف الأمن القومي التركي؛ إلا أنها لم تتعظ.

وقال في هذا الإطار: "اليوم نحن في عفرين. لماذا نحن هناك؟ ماذا قلنا لهؤلاء الإرهابيين؟ قلنا لهم توقفوا عن استهداف بلادنا".

وبيّن أردوغان أن قوات بلاده المسلحة تطارد مع الجيش السوري الحر العناصر الإرهابية في عفرين.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.